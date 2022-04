"Big Show", da Ivana Spagna a Ron: il meglio della terza puntata

Enrico Papi

torna in prima serata sucon la terza puntata di "" il varietà in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Accanto a lui ci sono ancora il comico, nel ruolo dell'aiutante maldestro,, negli inediti panni d'inviata, e la Miss Italia in carica

Nel corso della terza puntata è il turno di

Ilaria

La notte"

di diventare protagonista per una sera. Parrucchiera e mamma di tre figli (che ha dovuto crescere da sola), Ilaria non ha mai abbandonato la sua passione per il canto. Con una scusa la donna si ritrova sul palco dello show di Canale 5 e si esibisce davanti a tutto il pubblico con "di Arisa.

Ma anche

Sara

Luca Tomassini

realizza il suo sogno grazie al programma di Enrico Papi. La 24enne con la passione per la danza a causa della sua altezza non è mai riuscita a superare le audizioni per far parte delle compagnie di danza. Durante lo show realizza il sogno di danzare sul palco davanti a un grande pubblico, ma anche insieme al corpo di ballo diretto da

A rendere realtà i loro desideri, nel corso della serata, sono anche tante altre persone comuni. C'è

Antonella

Paolo

Ron

Ivana Spagna

sogno nel cassetto

, ma anche. Ospiti della terza puntata sonoche si esibiscono e duettano con alcuni dei loro fan, realizzando così il loro