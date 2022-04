"Big Show", da Alex Britti a Gigi D'Alessio, il meglio della prima puntata

Grande debutto per "Big Show" con

Enrico Papi

Canale 5

Scintilla

Cristina D'Avena

gag

Auditorium del Massimo a Roma

Valentina e Remo

proposta di matrimonio

, il nuovo varietà diin cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Insieme a Papi il comico, nel ruolo di aiutante maldestro, enell'inedita e divertente veste d'inviata particolare. Terminata la sigla iniziale, è subitotra Scintilla ed Enrico Papi. Il conduttore finisce nel mirino del comico per aver risparmiato su tutto e sbagliato una battuta. "Iniziamo malissimo!" Commenta il conduttore. Poco dopo, tra il pubblico dell'vengono inquadrati, due futuri sposi che si prendono la scena, e il palco, con unadavvero romantica.

Dopo i neo sposi, è la volta di

Pamela

rinascita miracolosa

giovane Pamela

giovane rider appassionata di Gigi D'Alessio

Taisia

Debora

Enrico Papi

Alex Britti

. La sua storia è davvero commovente: un brutto incidente, il coma che sembrava senza via d'uscita e una. Con la complicità della madre viene organizzata una sorpresa incredibile: canterà davanti alla platea di "Big Show" senza saperlo. "Voglio solo che viva una serata emozionante", sottolinea il conduttore, che si rivolge direttamente alla famiglia della, presente in platea. Dalla dolcissima Pamela allasi ritrova sul palco insieme a una delle voci più amate della musica italiana.L'ultima grande sorpresa della serata è per, banchiera di professione ma chitarrista nell'animo, che dopo il gioco "suona non suona" condotto da, si dirige in studio per realizzare il suo sogno: suonare la chitarra insieme al suo mito