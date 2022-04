"Big Show", da Sabrina Salerno a Giulia Salemi, il meglio della seconda puntata

Dopo il debutto di sette giorni fa, venerdì 15 aprile

Enrico Papi

Big Show

Scintilla

Cristina D'Avena

Zeudi Di Palma

torna in prima serata su Canale 5 con "", il varietà in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Accanto a lui ancora il comico, nel ruolo dell'aiutante maldestro,, negli inediti panni d'inviata, e la Miss Italia in carica

Tanti gli ospiti protagonisti, a partire dalla cantante

Sabrina Salerno

sorpresa a un suo fan

crolla ogni ritrosia

, chiamata per fare unadi una vita: Fabio. L'uomo lavora per un carro attrezzi, così il conduttore, per farlo arrivare nei pressi dello studio, millanta al telefono un problema con la macchina. Il cinquantenne sembra piuttosto scocciato, ma, appena vede il suo mito,

Di ben altro tenore è il momento che coinvolge

Giulia Salemi

, complice di un scherzo che vuole far leva sulla gelosia di Lorena nei confronti del marito Gabriele. Spacciandosi per una compagna di paddle, l'ex protagonista del "Grande Fratello Vip", flirta per messaggio con l'uomo.

Ci sono anche una

proposta di matrimonio

i Gazebo e Johnson Righeira

, un addio al celibato sui generis, l'incontro di due amiche che non si vedevano da tanto tempo. Quindi, che cantano con i rispettivi fan "I Like Chopin" e "Vamos a la playa".