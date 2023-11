Benedetta Caretta a "Io Canto Generation": "Con Fausto Leali e Iva Zanicchi mi diverto tantissimo"

Ospiti a "Verissimo" Benedetta Caretta, Iva Zanicchi e Fausto Leali raccontano il loro ruolo come super capi squadra di "Io Canto Generation", presto al via su Canale 5 con Gerry Scotti al timone della conduzione del programma canoro. "Con Fausto e Iva mi diverto tantissimo, sono due persone umili ed è un onore stare accanto a loro" ha confidato Benedetta Caretta, ex vincitrice del programma quando aveva solo 14 anni.

"Iva l'ascolterei tutto il giorno, adoro le sue barzellette" ha proseguito Benedetta Caretta. Iva Zanicchi ha poi lanciato un appello a Orietta Berti, tra i quattro giudici d'eccezione del programma insieme a Michelle Hunziker, Al Bano e Claudio Amendola: "Cara Orietta non puoi, non puoi non dare 10 ai miei ragazzi. Ti minaccio!". "Meno male che non era competitiva, - ha aggiunto Fausto Leali per poi concludere - Sono sicuro che comunque andrà sarà un successo!".