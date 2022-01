"Bel-Air", svelato il trailer della serie reboot

Will Smith ha condiviso sui social il trailer di "Bel-Air", la serie reboot di "Willy, Il principe di Bel-Air", che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. La nuova versione ha tinte drasticamente diverse dalla serie cult degli anni 90 e ha preso il via da un corto (da oltre sei milioni di visualizzazioni) realizzato del 2019 da Morgan Cooper, che rivisitava la serie in chiave drammatica, rimanendo fedele alle premesse originali. Arriverà in streaming negli Usa dal 13 febbraio e vede come protagonista Jabari Banks, interprete di un giovane Will.