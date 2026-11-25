Alla Forrester Creations, la frattura tra la famiglia Forrester e la nuova gestione di Hope e Carter diventa sempre più profonda.



Intanto, Hope e Carter sono entusiasti della possibilità di lavorare con Daphne Rose, il celebre naso francese, per lanciare la Forrester nel settore dei profumi di lusso.



A casa di Eric, Ridge e Taylor festeggiano brindando e scelgono di concentrarsi sul loro legame anziché sulle tensioni provocate da Brooke, Hope e Carter.



Ridge e Taylor trascorrono insieme una serata romantica nella casa di Eric: candele, vino e l'ultimo abito originale disegnato da Ridge prima di lasciare l'azienda.



Infine, mentre Ridge e Taylor fanno colazione a casa di Eric, arriva Steffy per annunciare alla famiglia che il giorno stesso tornerà a lavorare alla Forrester.