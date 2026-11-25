Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre
Alla Forrester Creations, la frattura tra la famiglia Forrester e la nuova gestione di Hope e Carter diventa sempre più profonda.
Intanto, Hope e Carter sono entusiasti della possibilità di lavorare con Daphne Rose, il celebre naso francese, per lanciare la Forrester nel settore dei profumi di lusso.
A casa di Eric, Ridge e Taylor festeggiano brindando e scelgono di concentrarsi sul loro legame anziché sulle tensioni provocate da Brooke, Hope e Carter.
Ridge e Taylor trascorrono insieme una serata romantica nella casa di Eric: candele, vino e l'ultimo abito originale disegnato da Ridge prima di lasciare l'azienda.
Infine, mentre Ridge e Taylor fanno colazione a casa di Eric, arriva Steffy per annunciare alla famiglia che il giorno stesso tornerà a lavorare alla Forrester.