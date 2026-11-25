Dopo l'arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike, accusate del presunto tentato omicidio di Emir, Ömer, Berk, Doruk e Ogulcan si mobilitano per trovare un modo di scagionarle e tirarle fuori dai guai.



Venuta a sapere che anche Şengül sta per divorziare, Nebahat decide di darle una mano, offrendole un impiego nella sua azienda di cosmetici.



Accecata dalla gelosia, Şengül raggiunge Orhan e Gönül al ristorante e dà vita a una scenata davanti a tutti. In seguito, i figli tentano di convincerla a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle il marito.



Travolto dalla bancarotta e inseguito dai creditori, Akif è alla disperata ricerca di un rifugio sicuro da cui organizzare la propria rivincita. A offrirgli una via d'uscita è Tolga.



Infine, Gözde rivela ad Ayla e Nebahat che Akif non è affatto in bancarotta: l'uomo ha infatti trasferito i propri beni alla loro azienda conservando però il potere di firma.