Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 30 novembre al 5 dicembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre
Dopo l'arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike, accusate del presunto tentato omicidio di Emir, Ömer, Berk, Doruk e Ogulcan si mobilitano per trovare un modo di scagionarle e tirarle fuori dai guai.
Venuta a sapere che anche Şengül sta per divorziare, Nebahat decide di darle una mano, offrendole un impiego nella sua azienda di cosmetici.
Accecata dalla gelosia, Şengül raggiunge Orhan e Gönül al ristorante e dà vita a una scenata davanti a tutti. In seguito, i figli tentano di convincerla a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle il marito.
Travolto dalla bancarotta e inseguito dai creditori, Akif è alla disperata ricerca di un rifugio sicuro da cui organizzare la propria rivincita. A offrirgli una via d'uscita è Tolga.
Infine, Gözde rivela ad Ayla e Nebahat che Akif non è affatto in bancarotta: l'uomo ha infatti trasferito i propri beni alla loro azienda conservando però il potere di firma.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.