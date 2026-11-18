Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 23 al 28 novembre
Electra vive momenti di terrore quando Remy tenta di portarla via con la forza, deciso ad allontanarla da tutti. La ragazza cerca disperatamente di opporsi.
Intanto, Steffy è contenta per il tempo che la madre sta trascorrendo con Ridge. Anche Taylor ammette di esserlo, anche se la situazione resta complicata a causa di Brooke.
Infine, Bill ha fatto uscire Luna di prigione riuscendo a farla mettere agli arresti domiciliari a casa sua. Lo ha fatto soprattutto per evitare che la ragazza fosse uccisa dalle altre detenute.