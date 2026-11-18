Electra vive momenti di terrore quando Remy tenta di portarla via con la forza, deciso ad allontanarla da tutti. La ragazza cerca disperatamente di opporsi.



Intanto, Steffy è contenta per il tempo che la madre sta trascorrendo con Ridge. Anche Taylor ammette di esserlo, anche se la situazione resta complicata a causa di Brooke.



Infine, Bill ha fatto uscire Luna di prigione riuscendo a farla mettere agli arresti domiciliari a casa sua. Lo ha fatto soprattutto per evitare che la ragazza fosse uccisa dalle altre detenute.