"Beautiful", le trame della settimana dal 16 al 21 novembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 16 al 21 novembre
Nel suo progetto per espandere l'azienda, Carter ha intenzione di sviluppare anche una linea di profumi.
Per riuscire nel suo obiettivo, Carter manda alla Forrester Fanny Greyson, che è una creatrice di profumi.
Intanto, Electra scopre che Remy è responsabile di aver creato le immagini deepfake a causa delle quali è stata emarginata e bullizzata alle scuole superiori.
Remy tiene in ostaggio Electra nel suo appartamento dopo averle confessato di essere lui l'autore dei deepfake.