Beatrice Valli mamma con la mascherina: "Paura per Azzurra, ha un problema alla lingua" 

"Sono già pronta per il quarto". Beatrice Valli ci scherza ma chi la consoce bene sa che potrebbe fare sul serio. L'ex tronista è appena diventata mamma per la terza volta. Azzurra è nata infatti il 13 maggio e il settimanale "Chi" le ha immortalate all'uscita dall'ospedale con il compagno Marco Fantini . L'influencer sui social ha raccontato anche di un piccolo problema alla lingua della bimba....

LEGGI ANCHE >

Beatrice Valli al nono mese, countdown col pancione nudo

"Azzurra sta crescendo benissimo - spiega - la allatto al seno ed è perfetta. L’unica cosa è che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta. Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

Beatrice Valli è diventata mamma: è nata Azzurra Fantini 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 15 di 32 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Valli non nasconde dunque le preoccupazioni: “La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto....”.

TI POTREBBE INTERESSARE: