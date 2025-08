Gb, sospetto stupro: nei guai il presentatore decorato dalla regina Elisabetta

Protagonista da 8 stagioni di "The Repair Shop", Jay Blades ha ospitato anche puntate speciali dedicate ai reali; e si è visto assegnare nel 2023 premi nazionali di prestigio quali il National Television Award o un Bafta tv. Ha partecipato inoltre a programmi come Celebrity Masterchef ed è stato decorato nel 2021 dalla regina Elisabetta con l'onorificenza reale contrassegnata dal titolo di Mbe (Member of the Order of the British Empire).