Masterchef UK a rischio dopo lo scandalo molestie: entra in campo anche Downing Street

Gregg Wallace si è visto costretto, a fine novembre, a lasciare il celebre show di cucina in onda sulla Bbc per le accuse di "commenti sessuali inappropriati" arrivate da 13 persone. L'imprenditore della ristorazione datosi alla tv si sarebbe lasciato andare nel corso della registrazione di diversi programmi nell'arco di 17 anni a comportamenti "altamente inappropriati", con frasi esplicite riguardanti tutta una serie

di pratiche sessuali. Ad accusarlo anche alcuni vip che hanno partecipato alla versione di Masterchef dedicata alle celebrità: come l'anchorwoman Kirsty Wark, che si è sentita profondamente imbarazzata per i commenti fatti da Wallace durante la registrazione del programma nel 2011. Fra gli accusatori del conduttore c'è anche la leggenda della musica pop Rod Stewart che in un post su Instagram ha preso di mira Wallace per aver "umiliato" sua moglie, Penny Lancaster, concorrente nel 2021. Sir Rod lo ha bollato come "bullo maleducato" che ora ha

ricevuto quanto meritava. Mentre Wallace ha respinto le accuse altre persone continuano a farsi avanti per testimoniare contro il conduttore, la cui carriera televisiva appare fortemente compromessa.