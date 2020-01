Barbara d'Urso congeda Taylor Mega: "Se hai fatto il dito medio alla polizia non ti voglio nei miei programmi"

"Se hai fatto il dito medio alle forze dell'ordine allora non ti voglio più nelle mie trasmissioni". Sono le parole di Barbara d'Urso contro Taylor Mega. L'influencer è intervenuta durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso" per replicare alle accuse di Antonella Elia, in presenza dell'avvocato della donna che al momento è una concorrente del "Grande Fratello Vip".

Il legale di Elia ha poi deviato il discorso accusando Mega di aver fatto il dito medio alla polizia perché l'influencer aveva pubblicato, e poi cancellato, una foto sul suo profilo Instagram dove posava proprio col dito medio di fianco a una camionetta delle forze dell'ordine. "Sinceramente non ricordo - ha replicato l'influencer che ha concluso - volevo dire che per un po' di tempo vorrei non apparire più in televisione per dedicarmi a un altro progetto". "Buona Fortuna", ha tagliato corto la conduttrice.