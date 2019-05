Barbara d’Urso senza voce a “Pomeriggio Cinque”: il ringraziamento ai fan è muto

Inizia senza voce la nuova puntata di “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice, Barbara d’Urso, si presenta in studio con poche ore di sonno alle spalle e un cartello tra le mani, “#amicidilivenonèlad’urso”, che utilizza per ringraziare i fan degli ascolti dell’ultima puntata del suo programma serale. Ma a parlare proprio non riesce: il ringraziamento è muto. “Qualcuno penserà di aver tolto l’audio e cercherà il telecomando – scherza la presentatrice – invece sono io che non ho più la voce”. A letto alle 4 del mattino e sveglia alle 6.30 per la padrona di casa, che però si dice “Pimpante e troppo felice di essere di nuovo qui con voi”.