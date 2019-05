Barbara d’Urso a Ines Trocchia: “Ti segnalo che sta per uscirti il capezzolo sinistro”

Piccolo incidente sexy per Ines Trocchia. La modella napoletana era ospite a “Pomeriggio Cinque” per dibattere sulle pubblicità che utilizzano il corpo delle donne per reclamizzare prodotti.



“Io credo di essere molto femminista e mi batto perché le donne possano fare e sentirsi ciò che vogliano – spiega la ragazza riferendosi al caso di Fabiana Britto finita al centro delle polemiche per una posa troppo sexy – senza doversi sentire sempre giudicate dagli uomini o criticate dalle altre donne”.



È qui che interviene Barbara d’Urso: “Ines, apprezzo molto il tuo discorso però attenta perché ti segnalo che sta per uscirti il capezzolo sinistro dal vestito”. La ragazza si è ricoperta immediatamente, prima che potesse vedersi qualcosa di troppo.