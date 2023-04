"Back To School", Scintilla: "Io e Federica Panicucci, che coppia di monelli!"

Tra i protagonisti di mercoledì 12 aprile ci saranno Raffaella Fico e Aldo Montano . E poi nel ruolo di capoclasse l'immancabile Gianluca Fubelli , in arte Scintilla , che in questa seconda edizione dà una mano alla conduttrice Federica Panicucci . "Con lei abbiamo trovato una grande intesa sul piano del divertimento - racconta a Tgcom24 -. Forse nella prima puntata non si è visto tanto ma dalla seconda vedrete...! Al punto che ogni tanto dovevano riprenderci perché eravamo troppo indisciplinati!".

A "Back To School" Gianluca Fubelli è ormai di casa, essendo tornato in classe dopo aver partecipato alla prima edizione come Ripetente. "Io sono l'equilibratore - dice -. Mi sono trovato benissimo, magari avessi avuto questo entusiasmo quando frequentavo la scuola vera!".

Come hai vissuto questo ritorno in classe?

L'idea di non dover passare l'esame mi ha fatto vivere questa seconda edizione con leggerezza, la volta scorsa avevo un'ansia tremenda. Perché anche se stai facendo una trasmissione televisiva ti senti comunque sotto esame.

Cosa ti preoccupava di più?

Il giudizio di mia mamma! Anche se non avesse mai guardato una mia trasmissione, questa non se la poteva perdere. E mi ha fatto sentire a disagio perché le avrei fatto fare una brutta figura. A lei... come se non fossi stato io a fare l'esame. Non sono bastati ad accontentarla nemmeno l'educazione e il rispetto per i professori che ho mostrato.

Con chi hai legato di più del cast di quest'anno?

Ho legato molto con Federica, abbiamo trovato una grande intesa sul piano del divertimento, delle semplici provocazioni, quasi come fossimo spalla e comico, ma in realtà scambiandoci il ruolo di continuo. Forse nella prima puntata non si è visto tanto ma dalla seconda vedrete! Al punto che ogni tanto dovevano riprenderci... E poi con Gigi e Ross e Gabriele Cirilli, lì la confidenza ha giocato un ruolo importante con l'aggiunta, come detto, del fatto che io non dovevo fare l'esame.

Come sono stati i tuoi trascorsi a scuola?

Un po' disastrosi a dire il vero. Basti pensare che io ho fatto le Medie in cinque anni perché mi hanno bocciato due volte in seconda. Non solo non studiavo, a questo aggiungevo il fatto di essere molto indisciplinato. Per questo mia madre ha rivissuto quella cosa.

Dopo le Medie come hai proseguito?

Alla seconda bocciatura mia madre mi ha fatto andare a lavorare. Al mattino andavo a scuola e al pomeriggio lavoravo in un laboratorio di odontotecnico. Ho lavorato otto anni e anche studiato per quello senza però finire il percorso perché avevo capito che comunque la mia strada era un'altra.

Cosa combinavi a scuola di così terribile?

Sono sempre stato un giullare, puntavo sempre alla risata, con battute, scherzi e... tanto rumore. Per esempio mi divertivo a impilare un sacco di sedie e poi fare in modo che tutto crollasse ma lasciandomi il tempo di scappare. Però quando poi i professori minacciavano di mettere note a tutti o peggio di far sospendere tutti io mi autodenunciavo.

Al di là dei risultati, ricordi quegli anni con divertimento?

Devo dire che poi con gli anni ho avuto molti rimorsi. Mi sono venuti sensi di colpa perché ho capito che quelli come me non solo rompono le scatole ma rallentano anche il lavoro tanto dei professori che dei compagni che vogliono studiare.

Che programmi hai per il futuro?

Il giorno di Pasqua ho fatto 50 anni e per questo traguardo e mi sono regalato uno spettacolo nuovo di zecca in teatro, al teatro Lirico di Milano, il 9 maggio. E poi il 20 maggio mi sposo (con la cantautrice e produttrice Federica Camba - ndr). Di solito a quest'età la gente entra in crisi o divorzia, io invece mi sposo.