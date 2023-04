"Back To School", Federica Panicucci: "Quante risate con i nostri Ripetenti big"

Mercoledì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, prende il via la seconda edizione del programma che vede 30 big rifare l'esame di quinta elementare

Da mercoledì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, trenta superbig della tv, dello sport e della musica sono pronti a tornare sui banchi di scuola per ripetere l'esame di quinta elementare. A condurre questa seconda edizione ci sarà Federica Panicucci , affiancata da Gianluca "Scintilla" Fubelli , nel ruolo di un indisciplinato capoclasse. Nell'arco delle sei puntate del programma, i big si troveranno a rispondere a domande di storia e geografia e a far di conto con le tabelline, aiutati da tredici Maestrini di età tra i 7 e gli 11 anni. "Ho approcciato questo programma con leggerezza e mi sono lasciata trasportare - dice la Panicucci a Tgcom24 -. Ho riso insieme ai Ripetenti, ho risposto con loro, a tratti ho anche un po' suggerito".

Nelle aule di "Back To School" i Maestrini cercheranno di istruire e seguire nell'apprendimento i Ripetenti e lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate, oggetto d’esame, e su tutto il programma scolastico in generale. Successivamente, nel corso delle puntate in studio, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all'esame finale. Gli esaminandi potranno essere "promossi" e ricevere il tanto agognato diploma o "rimandati" alla puntata successiva. Nell'aula magna in cui avrà luogo l'esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti. A coordinare il tutto, facendosi ogni tanto coinvolgere, ci sarà Federica Panicucci. "'Back To School segna il mio ritorno su Italia 1, la rete che anni fa mi ha lanciato e sulla quale ho condotto tantissimi programmi, dal 'Festivalbar' a 'La Pupa e il secchione' - dice lei -. Mediaset è la mia casa ormai da molti anni e potersi rivolgere non solo al pubblico di Canale 5 ma anche a quello di Italia 1 è un privilegio per me".

E' un'opportunità che ti dà modo di mostrare un'altra Federica rispetto a quella che conduce "Mattino 5"?

Chi lo sa! Bisogna vedere il programma per rispondere! Battute a parte l'approccio ovviamente sarà diverso e si adatterà al programma. Per me è sicuramente stimolante poter spaziare all'interno di due linguaggi differenti.

Questa è la seconda stagione di "Back To School", prendendo in mano il programma cosa hai messo di tuo?

Fermo restando che la formula è rimasta pressoché invariata ho approcciato questo programma con leggerezza e mi sono lasciata trasportare. Ho riso insieme ai ripetenti, ho risposto con loro, a tratti ho anche un po' suggerito. E mi sono divertita con i comici! Un'altra novità è infatti l'innesto di Scintilla come capoclasse, lui dovrebbe tenere a bada i Ripetenti, ma invece finirà con il fomentare la classe. Oltre a lui, tra i Ripetenti, troveremo i comici Gabriele Cirilli e Gigi e Ross.

C'è qualcuno dei Ripetenti che ti ha sorpreso?

Sicuramente qualcuno mi ha sorpreso in positivo, non posso dire chi è ma sono sicura che sorprenderà anche il pubblico. E poi c'è qualcuno che magari sulla carta era dato per favorito e invece poi ha sovvertito il pronostico. E uno dei trenta si è persino rifiutato di fare l'esame...

Qual è stato il periodo scolastico che ricordi con maggior piacere?

Forse il percorso delle Medie. Perché non sei più una bambina ma nemmeno un'adolescente però c'erano le prime feste in casa, le prime timide uscite, magari solo per andare a prendere un gelato. Si avevano ancora poche libertà ma io le ricordo con grande entusiasmo perché mi sembrava di essere già grande.

Qual era la materia per te più indigesta?

Sicuramente la matematica, un grande classico: un problema per molti.

Uno degli incubi più classici è quello di dover rifare l'esame di maturità, ti è mai capitato?

In realtà no. Il mio incubo ricorrente è quello di arrivare tardi alla diretta di "Mattino 5". Ma questa cosa mi mette un po' di ansia al punto che ormai mi sveglio da sola prima ancora che suoni la sveglia. In 14 anni fortunatamente non mi è mai capitato. E come incubo basta e avanza (ride - ndr).

I nomi dei 30 big di "Back To School"

Sportivi: Aldo Montano e Walter Zenga.

Attori: Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci.

Cantanti: Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki.

Influencer: Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè.

Giornalisti e conduttori tv: Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza.

Personaggi televisivi: Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

"Back To School" è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.