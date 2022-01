"Back to school", i ripetenti tornano sui banchi di scuola per l'ultima puntata

Ufficio Stampa Mediaset

Eccezionalmente, mercoledì 26 gennaio in prima serata su Italia 1, quinto e ultimo appuntamento con "Back to school", il programma condotto da Nicola Savino che fa rifare l’esame di quinta elementare a 25 vip. I Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Evaristo Beccalossi, Lory Del Santo, Denis Dosio, Martina Hamdy e Andrea Lo Cicero. Ma anche i "rimandati" Antonella Elia ed Enzo Miccio.