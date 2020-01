Ayanna Williams, la donna con le unghie più lunghe del mondo: "Faccio tutto, proprio come voi"

"Faccio le stesse cose che fate voi". Ayanna Williams è la donna con le unghie più lunghe del mondo e risponde così a "Live - Non è la d'Urso" alle domande curiose degli ospiti in studio. Sessantasei centimetri di unghie: per questo motivo l'estetista texana è entrata a far parte del Guinness World Record.

E a chi mette in dubbio la sua capacità di avere rapporti intimi, Williams risponde: "Ho molti amanti che apprezzano che con le mani riesco ad arrivare in diversi punti".