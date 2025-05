"Avanti un altro!", secondo appuntamento in prima serata su Canale 5

Giovedì 29 maggio su Canale 5, secondo appuntamento in prime-time con "Avanti un altro!". Alla guida del game-show più bizzarro della tv, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel corso della serata andranno in onda due nuove puntate, con interminabili file di concorrenti che proveranno a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Come da tradizione, nel gioco finale, per vincere, sarà necessario dare tutte risposte sbagliate.