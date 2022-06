"Avanti un altro! Pure di sera...", il meglio dell'ultima puntata

Domenica 5 giugno in prima serata su

Canale 5

Paolo Bonolis

Luca Laurenti

Alessio Guidi

Roger Garth

Andrea Pucci

è andato in onda l'ultimo appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera...", il game show di, affiancato da. "Nerd" ed "Extreme" sono le due categorie che si sono giocate il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale, rappresentate da. Il comicoha posto bizzarre e imprevedibili domande alla fila di concorrenti.

Miss Claudia

Paolo Bonolis

Luca Laurenti

Nel salottino capitanato dapresenti i personaggi storici dello show di Canale 5, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, lo iettatore Franco Pistoni e la Regina del Web Laura Cremaschi. A fine puntata,hanno improvvisato un gioco con lo storico faro che nel corso delle puntate serve a congelare il montepremi: la coppia si è sfidata in un gara di velocità, scommettendo una cena al ristorante. Dopo due interventi al "Var", ad aggiudicarsi la partita è stato Bonolis.