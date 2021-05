Aurora Ramazzotti sorpresa alla guida con il cellulare canta: "Non si fa"

Aurora Ramazzotti si è mostrata sui social al volante, mentre intonava "Killing Me Softly With His Song". "Beccata" dall’inviato di "Striscia la Notizia", Max Laudadio, fa mea culpa e lancia un appello: “Quando si guida non si usa il telefono: quando si entra in macchina, lo si mette nel portaoggetti”.

“Il cellulare era nel portaoggetti” ha provato a giustificarsi la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, prima di scusarsi e accettare la “punizione”: cantare sulle note dello stesso brano un testo di scuse. “Stavo guidando e pioveva, e mi filmavo lo so” canta Aurora,“non si può fare, è vietato: la mamma l’ha detto anche al babbo, oltre che al cane, anche al gatto. Ora mi scuso: non lo rifarò”.