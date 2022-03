Aurora Ramazzotti: "Non ho mai tifato per il ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker"

"Se ho mai fatto il tifo per loro? Ma quale tifo, ma lasciate stare".

Aurora Ramazzotti non ha dubbi: vedere tornare insieme sua madre Michelle Hunziker e suo padre Eros Ramazzotti è una cosa che proprio non le piacerebbe. Lo ha confessato in un'intervista in tv, aggiungendo anche: "Io non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto bellissime dove sono iconici e meravigliosi, ma per come li conosco io sono completamente incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non succeda mai".