Aurora Ramazzotti, i suoi primi 5 mesi da mamma

Il 23 settembre 2022 Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua prima gravidanza con un reel su Instagram insieme al compagno Goffredo Cerza: il video ironico mettevano fine ai rumors e alle indiscrezioni che per tutta la scorsa estate avevano anticipato la dolce attesa della coppia. Il 30 marzo 2023 è nato Cesare Augusto: il bambino ha cambiato letteralmente la vita della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che negli ultimi cinque mesi ha aggiornato i suoi follower sulla sua nuova avventura da mamma.

I timori della gravidanza - Nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair, Aurora aveva rivelato alcuni suoi timori nell'affrontare la sua prima gravidanza: "Ci sono quelle donne che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica - aveva raccontato -, non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo". Ramazzotti aveva poi confidato i suoi timori nel dover crescere un figlio maschio: "D'istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio - spiegava -. Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da tutto quello che ho affrontato io".

La nascita di Cesare e i complimenti di nonna Michelle - Il 30 marzo è nato Cesare: ad annunciarlo sono stati i genitori Aurora e Goffredo con la prima foto di famiglia condivisa con i follower di Instagram. Qualche settimana dopo ospite a "Verissimo" Michelle Hunziker aveva parlato della gioia provata dopo l'arrivo del primo nipotino: "L'ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un'emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia. Loro sono stati bravissimi - aveva rivelato - "Sono orgogliosa delle nonne 2.0, ho notato che ci sono tantissimi nonni giovani, quarantenni, che hanno quasi paura a dire di esserlo. Ma la nonnitudine non ha nulla a che vedere con l'età anagrafica, è uno stato di beatitudine perché è come essere genitori al quadrato. Adesso Aurora e Goffredo vivono il momento sacro dell'allattamento nel silenzio di casa, un momento bellissimo che passa in un attimo".

Dall'allattamento al tatuaggio per Cesare - Aurora ha parlato più volte sui social della maternità, condividendo anche le sue emozioni dopo il parto: "Il giorno in cui ho partorito, forse tre giorni dopo, il mio cervello si è convinto che io sia tornata come prima Mi sono dimenticata che due mesi fa avevo una pancia così e non passavo dalle porte. Non sto comprando vestiti nuovi, nonostante non mi vada niente delle cose vecchie. Ma vivo tutto questo con un'immensa serenità e un'accettazione del mio nuovo corpo". Poi, rivolgendosi direttamente al piccolo Cesare ha spiegato di non aver più latte, motivo per cui ha dovuto interrompere l'allattamento al seno e proseguire con il latte artificiale. "La mamma non aveva più latte, ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n'era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede". Qualche settimana dopo, la conduttrice e influencer ha voluto pubblicare sui social una nuova foto in cui mostrava il suo nuovo tatuaggio, dedicato al primogenito: sul braccio ha infatti disegnato un cuoricino accompagnato dal nome "Cesare".