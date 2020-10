Auditel, grande settembre per gli ascolti Mediaset

Grande inizio stagione 2020-2021 per la tv Mediaset. Gli ascolti Auditel dal 6 al 30 settembre vedono la netta affermazione di tutte le reti Mediaset nei confronti di una concorrenza sempre più ampia. Canale 5 è la rete italiana più vista anche nel day time, Italia 1 è la terza rete assoluta sul pubblico 15-64 anni mentre Retequattro è al vertice dell'informazione in prime time.

Canale 5 è prima rete italiana sul pubblico totale con il 16,1% anche in Day Time. Un risultato in netta crescita rispetto al 2019 (+1,3 punti percentuali) a fronte invece del sensibile calo (-1,9 punti percentuali) della principale rete concorrente. Inoltre, rafforza la sua leadership sul target di riferimento in Prime time (15,9%).

Italia 1 è terza rete italiana assoluta sul target commerciale sia in Prima serata (6,5%) sia nelle 24 ore (6,5%).

Retequattro vince la sfida dell’informazione in Prima serata sul pubblico totale (4,9%) grazie alle sue cinque produzioni originali a settimana e a un access prime time accesso sette giorni su sette.

Benissimo anche i canali tematici Mediaset: Iris, LA5, 20, Focus, TopCrime, Cine 34, Italia 2, Mediaset Extra, Tgcom24, Boing e Cartoonito raggiungono sul pubblico totale l’8,5% in Prima serata e l’8,2% nelle 24 ore: un ascolto che li proietta al primo posto in Italia rispetto ai gruppi tv concorrenti.

Il complesso dell’offerta televisiva Mediaset non solo consolida la sua leadership sul target commerciale in Prima serata (35,3%) e nelle 24 ore (34,8%) ma rispetto al 2019 segna un’importante crescita sul pubblico totale sia in prima serata sia nell’intera giornata televisiva: +2,2 punti percentuali di ascolto in più a fronte del calo di share del principale gruppo tv concorrente (-1,7 punti percentuali).