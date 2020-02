Asia Valente, la gieffina che si è spacciata per un’altra a "Pomeriggio Cinque"

Si definisce influencer e modella, oltre che coniglietta di Playboy. Asia Valente è una delle nuove concorrenti nella casa del "Grande Fratello Vip". E non è la prima volta che tenta di arrivare al grande pubblico, anche se per farlo aveva raccontato una bugia a "Pomeriggio Cinque". La trasmissione aveva raccolto e mandato in onda l'appello di un ragazzo che voleva ritrovare una giovane donna incontrata su un tram di Milano, di cui diceva di essersi innamorato. Asia aveva risposto, dicendo di essere lei quella persona, ma mentiva.

Si trattava di una bugia portata a galla dalla conduttrice, del programma di Canale 5, che aveva provato a dimostrare che la modella il giorno dell'avvistamento si trovava in un ristorante di Courmayeur e che quindi si era spacciata per la "ragazza del tram", forse per un briciolo di popolarità.

Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di "Pomeriggio Cinque" ha provato a ricordare l'accaduto e ha bacchettato la gieffina: "Asia noi ti abbiamo smascherata".