"Grande Fratello Vip": palpeggiamenti e reggaeton bollente, Asia provoca Zequila

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati ha già sortito i primi effetti. Antonio Zequila , in piscina, è alla mercè di Asia . Che prima si fa spalmare la crema direttamente... sul lato B. La stessa parte del corpo che agita in maniera conturbante durante uno sensuale reggaeton mentre Antonio, in vasca, guarda ammirato.

La ragazza non si fa certo problemi a mostrarsi disinibita e sfodera tutte le armi a sua disposizione. Dal canto suo Zequila non si tira indietro, anche se il massaggio ai glutei di Asia, fatto con una mano sola e quasi senza guardare, sembrerebbe denotare un certo distacco. Forse un modo come un altro per non farsi coinvolgere troppo. "Sembri Titti con questo costume giallo" le dice mentre spalma. Chissà che lui non si senta Gatto Silvestro... Intanto fa i complimenti alle ragazze: "Avete portate una ventata di freschezza, di simpatia e di spensieratezza che ci mancava...".