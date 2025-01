Asia Gianese e i regali che riceve dai fan: "Io chiedo, loro pagano senza avere niente in cambio"

Asia Gianese, l'influencer italiana da quasi due milioni di follower, racconta in collegamento con "Mattino Cinque New" come fa a ricevere i regali dai fan: "Io vado in giro, vedo quello che mi piace e faccio un video che posto sui social. Faccio una sorta di wishlist senza chiedere, i miei fan pagano senza avere niente in cambio".