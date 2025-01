Wishlist per influencer, confronto in diretta tra Asia Gianese ed Elena Morali

Asia Gianese, influencer con oltre un milione e 800mila follower su Instagram, parla della propria esperienza con le wishlist e i regali da parte dei follower. "A me da sempre, essendo una persona esposta, capita di ricevere proposte di regali, anche solo perché vogliono ricevere attenzioni. Io non sono una persona che espone tanto sui social quello che mi viene regalato", spiega l'influencer. E prosegue: "Mi è capitato di ricevere vestiti e borse, ma anche cose più grandi: uno mi aveva proposto 500mila euro per sposarlo. Lì non ho accettato, anche perché non è più un regalo". Dopo questa premessa, in studio interviene il direttore di Novella2000 Roberto Alessi che chiede ad Asia: "Volevo sapere che cosa le chiedono in cambio, che prodotto dai?". "Già solo rispondendo per me è dare un'attenzione. Se poi me lo vuoi fare lo fai, altrimenti no. Non sono una che si attacca a qualcuno per andare in giro a farsi comprare le cose", replica l'influencer che spiega di trovare ogni tanto qualcuno che guidi per lei durante le serate perché non ha la patente. "Scusa, ma non hai paura di qualcuno che si propone come autista e non sai neanche chi si sia? Se uno ti fa un piacere, in genere c'è sempre un obiettivo dietro. Sei una bellissima ragazza, sei giovane. Io avrei paura se fossi in te", la incalza il direttore Alessi. "L'obiettivo è quello di tornare a casa sani e salvi, diciamo. Poi a volte non mi fido a salire con persone a caso", conclude la ragazza.