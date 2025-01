Tapiro d'oro a Belen Rodriguez, lei ironica: "Da adesso divento lesbica"

Staffelli stuzzica un po' Belen spiegando che i suoi ex, soprattutto Stefano De Martino, stanno avendo parecchio successo. "Benissimo, sta spaccando i pacchi", risponde la showgirl. Alla domanda se per caso si stia frequentando con qualche nuovo ragazzo, Belen replica con ironia e spiazza tutti: "Ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica. Sinceramente ho voglia di stare da sola, in pace. Sono felice". "Noi le auguriamo quindi con questo tapiro con il cornetto una grande fortuna per il 2025", spiega l'inviato di Striscia. "Lo prendo come portafortuna per quei periodi in cui non mi voglio far vedere da nessuno", conclude Belen.