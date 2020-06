Asia Argento su Fabrizio Corona: "Gli voglio bene, ma ha tanti problemi mentali" 

Asia Argento torna a parlare della flirt con Fabrizio Corona: "Gli voglio bene, ma ha tanti problemi mentali, come tutti noi del resto". L'attrice a "Live - Non è la d'Urso" fa chiarezza sulla breve frequentazione con l'ex paparazzo e rivela: "Non c'ho avuto una storia, ci siamo visti tre volte, poi dopo tutto il giro di paparazzi ho bloccato il suo numero e gli ho mandato una canzone di Piero Ciampi che dice: ma vaff******". Una scelta che, secondo Argento, sarebbe stata apprezzata da Corona che avrebbe "venduto" la notizia a una trasmissione televisiva.

"Una persona molto intelligente, furba, ma tormentata". L'attrice descrive così Corona e aggiunge: "Non conosco nulla di lui, ho letto il suo libro e ho capito che c'erano dei problemi e ho detto è meglio che me ne vado". Nonostante questo Argento spiega di non serbare rancore nei suoi confronti: "Gli auguro il meglio".