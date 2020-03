Asia Argento contro Vittorio Feltri: "Mi ha chiamato prostituta"

"Quando mi ha chiamato prostituta che prove aveva?". Asia Argento si scaglia contro Vittorio Feltri a "Live - Non è la d'Urso" dove torna a parlare a seguito della condanna di Harvey Weinstein. L'attrice ha querelato il direttore del quotidiano Libero dopo che avrebbe avuto con lui alcune divergenze in risposta alle accuse rivolte dalla stessa al produttore cinematografico statunitense.





“Io non hai mai avuto intenzione di offenderla e non ho mai detto che lei è una prostituta - ha subito replicato Feltri che ha aggiunto - oggi devo dire che la signora Asia Argento ha avuto il merito di aver tolto il coperchio da un pentolone. Io non ce l’ho con lei". Ha concluso il direttore di Libero riferendosi ad alcune sue affermazioni passate.

Ma Argento non ha battuto ciglio e ha subito replicato: "Perché il suo avvocato ha offerto del denaro al mio per annullare la querela nei suoi confronti?". "Non so di cosa sta parlando", ha risposto Feltri.