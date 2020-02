Harvey Weinstein condannato, le accusatrici esultano | Asia Argento: "Giustizia, credete alle donne"

Dopo il verdetto di colpevolezza di Harvey Weinstein arriva la soddisfazione delle sue accusatrici. A partire da Asia Argento . "Harvey Weinstein è uno stupratore seriale condannato. Giustizia, credete alle donne" ha scritto in un post su Instagram. Come lei anche Rose McGowan, Rosanna Arquette, Mira Sorvino e Ashley Judd . Unica voce fuori dal coro Bill Cosby , che parla di "giorno triste per la giustizia".

Il portavoce dell'attore diventato celebre per i "Robinson", condannato per molestie sessuali nel 2018, ha definito quello del verdetto di Harvey Weinstein "un giorno triste per la giustizia in America". Cosby è stato condannato a una pena compresa tra i tre e i dieci anni di prigione per aver drogato e aggredito sessualmente una donna nel 2004. Altre circa 60 donne avevano accusato l'attore di molestie sessuali e stupri.

Ovviamente non la pensano così quelle donne che hanno accusato Weinstein, in alcuni casi per esperienza personale. Rose McGowan si è detta orgogliosa "delle donne che hanno testimoniato, hanno tolto un mostro dalla Terra": Concludendo: "Posso finalmente tirare un sospiro di sollievo". Un pensiero alle testimoni è arrivato anche da Ashley Judd e da Rosanna Arquette. Mira Sorvino ha guardato invece la futuro: "E' l'inizio della giustiza. Il meglio deve ancora arrivare sorelle mie".

