Ottimo esordio per "Sarabanda Celebrity"

Nel corso della prima puntata di "Sarabanda Celebrity", il celebre game show condotto da Enrico Papi in una nuova versione, si sono affrontate otto celebrità divise in due squadre. Il team femminile, composto da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti, ha sfidato il team maschile, formato da Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical. Tra sfide e giochi musicali, la squadra femminile ha trionfato, grazie anche all'ottima performance di Anna Tatangelo nell'iconico gioco SettexTrenta. Rosa Chemical ha invece incantato il pubblico con una travolgente esibizione della sua hit sanremese "Made in Italy".