Ascolti record per “Tu si que vales” che, per la sesta volta consecutiva, si conferma il programma più visto del sabato sera con 3.555.000 spettatori totali e il 24.32% di share individui (che sale al 26.02% sul target commerciale 15-64 anni). Nell’esatto periodo di sovrapposizione con il programma concorrente, dalle ore 21.24 alle ore 24.15, lo show di Canale 5 ottiene 3.555.000 spettatori e il 24.42% di share individui (a fronte di 3.516.000 spettatori e il 24.15% di share). Picco di oltre 4.300.000 spettatori totali e del 27.82% di share individui. Ottimo risultato anche sul pubblico più giovane, dove il programma conferma la leadership e raggiunge il 35.23% di share tra i 25-34enni.