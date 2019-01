Arriva "Adrian", è mistero sulla presenza di Celentano sul palco

"Adrian" è avvolto dal mistero. Sullo show evento che avrà come fulcro il kolossal animato ideato, scritto e diretto da Adriano Celentano, al debutto lunedì 21 e martedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, vige infatti il massimo riserbo. Al teatro Camploy di Verona le prove sono ancora in corso, ma nessuno sa cosa accadrà sul palco, né se il Molleggiato apparirà a quasi sette anni dalle ultime performance in tv.