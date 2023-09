Morto Armando Sommajuolo, volto storico del TgLa7

Ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento, prima di andare in pensione nel 2015. Come inviato speciale, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dal 1995 in poi. Il giornalista si è spento a 70 anni.

L'annuncio di Mentana A dare la notizia della morta di Sommajuolo è stato Enrico Mentana con un post: "Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari", ha scritto sui social il direttore del TgLa7.

La carriera Nato a Roma nel 1953, Sommajuolo iniziò a lavorare poco più che ventenne per nell'emittente romana di Teletevere. Sul finire degli anni 80 cominciò a lavorare per TMC che sarebbe poi diventata La7 nel 2001. Oltre a essere uno dei volti più conosciuti del telegiornale ha condotto programmi di approfondimento come "Tesori di Famiglia" e "Zona Blu". Negli anni 90 è stato inviato speciale e ha seguito alcune delle principali crisi internazionali in Albania, Somalia, Pakistan, Ruanda, Kosovo, Afghanistan, Ucraina e Libia. Nel 1995 al Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi ha ricevuto la menzione speciale della giuria con un reportage sul genocidio in Ruanda e nel 1999 per il suo lavoro di inviato in Albania e Kosovo.