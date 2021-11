Armando Incarnato si commuove a "Uomini e Donne": "Senza la donna giusta, resterò solo"

A "Uomini e Donne" Armando Incarnato mostra un lato inedito del suo carattere. Lo storico cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi, si è commosso come altre poche volte era successo nel corso della trasmissione. Incarnato, in questo periodo sta frequentando Nancy con cui è uscito due volte. Le cose, tra i due, sembrano andar bene anche se l'uomo non nasconde qualche lamentela. "Lei è una donna che lavora tanto ed è praticamente assente dal mattino fino alle otto di sera - ha spiegato -. Vorrei una donna più libera che avesse più tempo per me".

Parole che non sono piaciute all'ex tronista Teresanna Pugliese, ospite in studio: "Una donna che lavora è una donna piena di stimoli - ha detto -. Tanto tempo insieme senza fare niente e senza staccarvi mai fa durare una storia quindici giorni perché poi si cade in una noia mortale". Incarnato poi si lascia andare a un racconto più intimo di sé: "Tutto quello per cui l’essere umano si comporta male ovvero le cose materiali, io ce l’ho - ha proseguito Armando -. ma sono povero perché vivo da solo e se non arriva la donna giusta resto da solo", ha concluso facendo fatica a contenere le lacrime.