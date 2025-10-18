Logo Tgcom24
"La forza di una donna", Arif si esibisce in un ballo a "Verissimo"

Nel salotto di Silvia Toffanin l'attore della serie turca Feyyaz Duman: "Amo le danze popolari"

18 Ott 2025 - 18:10
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" l'attore Feyyaz Duman, Arif nella serie turca di Canale 5 "La forza di una donna", racconta la sua grande passione per la danza. "Amo le danze popolari, siamo cresciuti con le danze nei matrimoni, tra amici, nei luoghi di divertimento. Siamo persone che danzano continuamente" ha detto a Silvia Toffanin.

"Fa parte della cultura mediterranea - prosegue - siamo popoli simili e vicini geograficamente, così come per gli italiani, spagnoli, greci, turchi, arabi, tutti gli abitanti di quest'area geografica amano ballare. In conservatorio ho studiato danze popolari ed è stata un'esperienza straordinaria, molto utile per la mia professione" confessa prima di esibirsi per il pubblico del programma di Canale 5.

