Ariadna Romero: “Pierpaolo non c’era quando avevo bisogno di lui"

Ariadna Romero torna a “Domenica Live” per parlare della fine della relazione con l’ex velino Pierpaolo Petrelli e per chiarire quali siano ora i rapporti tra loro due. “Io e Pierpaolo dopo la nascita di Leonardo – in studio con la modella cubana – ci siamo allontanati molto e ci siamo accorti di non funzionare più come coppia”. Lo stesso Pierpaolo, ospite da Barbara D’Urso qualche settimana fa aveva detto di stare male perché Ariadna non gli permetteva di vedere loro figlio: “Questo non è vero e non so perché l’abbia detto: lui può vederlo quando vuole e gli ho proposto di venire a Cuba con me. Gli aerei può prenderli anche lui”. Nonostante momenti di difficoltà però ora le cose tra i due sembrano andare meglio: “Siamo in un periodo dove abbiamo capito cosa siamo l’uno per l’altra, ma per adesso non stiamo pensando di tornare insieme”.