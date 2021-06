Aperta la camera ardente per Michele Merlo: c'è anche Emma per l'ultimo saluto al cantante

Si è aperta in queste ore a Bologna la camera ardente per l'ultimo saluto a Michele Merlo. In tanti, tra amici e colleghi, sono sfilati per esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia del giovane cantante ed ex concorrente di "Amici", morto a causa di una leucemia fulminante lo scorso 6 giugno. Tra i primi ad arrivare anche la cantante Emma Marrone, che davanti ai cronisti ha scelto il silenzio.