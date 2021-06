Addio a Michele Merlo, il percorso del cantante ad "Amici" nella squadra bianca

Michele Merlo era entrato ad "Amici" a 23 anni, in punta di piedi. "É tanto che volevo un'opportunità del genere" diceva il cantante, in arte Mike. Nelle sue canzoni parlava di rotture di alcuni legami: "Nella mia vita ho avuto un periodo in cui ho perso molte persone" raccontava agli insegnanti.

Il cantante si definiva una "persona estremamente buona, disponibile e solare", ma in molti vedevano in lui solo tanta rabbia e tristezza, ma era altro, non la sua natura. "La paura deve essere benzina non uno ostacolo" andava ripetendosi, durante il suo percorso nella scuola. Poi, a poco a poco, il sorridente Michele Merlo era uscito fuori e si era mostrato per quello che era: un giovane cantante con tanta grinta e voglia di dimostrare quello che valeva, ma sempre divertendosi.

Rivediamolo nel suo percorso all'interno di "Amici".