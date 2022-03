Antonio Medugno e i problemi alimentari: “Ne sono uscito grazie ai miei genitori”

Dietro a un sorriso si possono spesso nascondere paure e sofferenza. È il caso di Antonio Medugno, che nella Casa del GF Vip ha raccontato il suo problematico rapporto con il cibo. "Porto sempre un po’ con me il mio passato, fatto di disturbi alimentari. Tra i 14 e i 17 anni ho avuto problemi con alcuni alimenti, che non riuscivo a mangiare. - ha confessato a Silvia Toffanin a "Verissimo" - Diventai magrissimo, arrivai a pesare 41 chili. La mia famiglia era allarmata, perché non capiva, mi fece fare molti controlli da specialisti, ma io non avevo nulla, era solo un problema psicologico, che grazie ai miei genitori ho superato. Sono felice di aver combattuto con la mia famiglia e di aver sconfitto questo male. Sono fiero di me stesso".

La vita nella Casa del GF Vip - "Nella Casa ho avuto dei crolli emotivi. Era la prima volta che mi trovavo da solo ad affrontare le mie paure. - ha raccontato Antonio Medugno - Non volevo parlarne all’interno, ma alla fine l’ho dovuto fare per far comprendere ai coinquilini, perché io dovevo alimentarmi in un certo modo. All’inizio ho subito delle critiche e ho sofferto per questo, ma poi hanno capito. Il Grande Fratello mi ha aiutato a vivere 36 giorni da solo in cui ho cucinato per me e ho imparato a mangiare cose nuove".