"Grande Fratello Vip", Antonino Spinalbese ad Antonella: "Non è un rapporto sano"

Il consiglio di Antonino: "Trattieni le parole"

Antonella ed Edoardo si prendono e si mollano nel giro di poche ore, destabilizzando il gruppo e rendendo l'aria pesante. Antonino Spinalbese, che già in passato aveva ammesso di provare disagio per le loro continue piazzate, ancora una volta cerca di andare in soccorso dell'amica per farla ragionare. Le ricorda che si trova in un contesto particolare, per cui dovrebbe stare molto attenta a ciò che dice. Con Edoardo sono volate parole grosse, offese che non si pronunciano nemmeno dopo tanti anni di matrimonio. Tutto quello che dice contro di lui non è bello e ha un peso. Secondo l'hair stylist, bisognerebbe far passare la fase di nervosismo prima di sfogarsi, altrimenti si finisce per vomitarsi addosso insulti: "Non sbottare così con Edoardo. Se devi dire qualcosa trattieniti e gliela dici dopo qualche giorno. Non è un rapporto sano questo".