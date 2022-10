Antonietta Messina conquista i giudici di "Tu Sì Que Vales" con la sua voce e passa in finale

Nella sesta puntata di "Tu Si Que Vales", ad aggiudicarsi un posto in finale è Antonietta Messina, 59 anni, ex camiciaia di Roma Nord. "Essere qui per me stasera è già una grande vittoria perché sto attraversando un periodo triste a causa di un problema di salute, tornato dopo 13 anni. Spero di farcela, ce la metterò tutta anche per quelle persone che come me combattono ogni giorno".

Con la sua esibizione canora Antonietta sulle note del brano "La vita", lascia giudici e pubblico a bocca aperta. A fine canzone il pubblico si alza in piedi per una standing ovation, Sabrina Ferilli è già in lacrime quando Belen Rodriguez si alza in piedi per andare ad abbracciare questa signora dalla grande forza e interpretazione. "Grazie per la lezione che ci hai dato" le sussurra Belen all'orecchio.

"Vuoi cantare un'altra canzone?" Chiede Maria De Filippi. Antonietta senza pensarci due volte intona a cappella "È la mia vita" di Albano che dedica a sua sorella Giovanna che non c'è più. L’esibizione "vale" per il pubblico che esprime il 100% delle preferenze e, partita la clessidra, ai giudici non resta che alzarsi in piedi e mandare Antonietta direttamente in finale.