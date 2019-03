Antonella Mosetti a "Mattino Cinque": “Mia figlia rovinata dalla chirurgia estetica”

Antonella Mosetti racconta a “Mattino Cinque” il percorso che ha portato sua figlia Asia a decidere di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica, tra cui una rinoplastica e le classiche punture di acido ialuronico. Un percorso in cui Antonella ha accompagnato sua figlia ben prima che i chirurghi la sottoponessero alle operazioni: “Sono molto ipocondriaca – racconta Antonella – e prima di convincersi volevo che parlasse con uno psicologo, da cui ci siamo recati per due anni e l’ho portata da più di un dottore”.



Poi la decisione di procedere con l’intervento al naso, ma se oggi Asia è una ragazza felice come conferma sua mamma, subito dopo la rinoplastica è stata attaccata così violentemente sui social da spingerla ad abbandonare il mondo della televisione: “Non è mai stata una ragazza che voleva apparire, però l’odio mediatico che si è scatenato contro di lei l’ha distrutta. Ora si è ripresa”.