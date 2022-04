Antonella Elia: "Mamma è morta quando ero piccola, papà in un incidente: Pietro è tutta la mia famiglia"

"Pietro ha 11 anni in meno di me - prosegue - è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Me lo sono ripreso perché mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia".

In questa intervista a cuore aperto, Antonella, ha parlato dei colossi della tv con i quali ha lavorato (da Mike Bongiorno a Raimondo Vianello e Corrado) e ha ricordato degli episodi dolorosissimi della sua vita, la morte della madre e quella del padre.

La showgirl oggi 58enne, infatti, ha perso la mamma quando aveva un anno e mezzo e non si ricorda niente di lei, mentre i padre è morto durante un incidente quando lei era adolescente: "Non avrei mai fatto tv se fosse stato ancora vivo, figuriamoci cosa avrebbe detto vedendomi fare la modella o l’attrice, non me lo avrebbe mai permesso...".

Antonella Elia: "Per un figlio ormai è troppo tardi, il desiderio resta un sogno"

