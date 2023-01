E' morta Annie Wersching, attrice di "24", "Bosh" e voce di "The Last Of Us"

L'artista aveva solo 45 anni e dal 2020 combatteva contro un tumore. Neil Druckmann, creatore di "The Last of Us", che si basa sul videogioco, l'ha voluto omaggiare pubblicamente sui social. "Ho appena scoperto che la mia cara amica, Annie Wersching, è morta. Abbiamo appena perso una grande artista e un essere umano.Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con i suoi cari", ha scritto su Twitter. A confermare la sua scomparsa un comunicato del suo ufficio stampa e il marito, l'attore e comico statunitense Stephen Full, con il quale condivideva tre figli.

In una dichiarazione alla Cnn proprio il marito ha detto: "Oggi c’è un vuoto nell’anima della mia famiglia. Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Sapeva trovare la meraviglia anche nelle piccole cose. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi... 'Vai a trovarla. È dappertutto', diceva. E noi la troveremo".



Nata e cresciuta a St. Louis, nel Missouri, la Wersching era conosciuta soprattutto per aver interpretato l'agente dell'Fbi Renee Walker nella serie "24" per aver prestato la voce a Tess nel videogioco "The Last of Us". L'attrice è apparsa in dozzine di programmi televisivi nel corso dei suoi vent'anni di carriera. Ha recitato, tra le altre serie, in "Bosch", dove ha vestito i panni di Julia Brasher, poliziotta alle prime armi della polizia di Los Angeles, il cui percorso si incrocia con Harry Bosch , in oltre una decina di episodi di"The Vampire Diaries", come madre dei vampiri Paul Wesley e Ian Somerholder, "Runaways" della Marvel, "The Rookie" e, più recentemente, anche se le era già stato diagnosticato il cancro, nella seconda stagione di "Star Trek: Picard", ottava serie live action del franchise, interpretando la Regina Borg.

Nel 2007 è stata Amelia Joffe, personaggio ricorrente, nella soap opera "General Hospital".

L'attore Abigail Spencer, che è apparso con Wersching nella serie di fantascienza "Timeless", dove la Wersching interpretava il ruolo di Emma Whitmore, una viaggiatrice del tempo e pilota che inscena la sua morte e rimane bloccata nel tempo, ha twittato: "Ti amiamo Annie Wersching. Ci mancherai profondamente".



Ever Carradine, attrice di "Handmaid’s Tale", ha organizzato una raccolta fondi con GoFundMe a favore dei figli e del marito "in modo che possano continuare a vivere la vita senza la pressione di dover lavorare subito".