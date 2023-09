Annalisa Minetti: "Mi dicono che ho due figli bellissimi ma non poterli vedere mi distrugge"

A "Verissimo" la cantante e atleta in lacrime: "Ci sono per me in un altro modo, con le cose che mi dicono, con i loro abbracci e baci, ma resta un grande dolore"

Ospite a "Verissimo" la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti racconta di aver perso completamente la vista a causa della malattia genetica degenerativa degli occhi di cui è affetta, la retinite pigmentosa, la cui diagnosi è arrivata all'età di diciotto anni. "Una cosa che prima facevo era di rivedere nei sogni le cose e le persone viste prima di perdere completamente la vista. Oggi non riesco, non riesco a vedere mai il viso dei miei figli e neanche a immaginarli ed è una cosa che non so interpretare. Penso che forse non li devo vedere in sogno perché magari un giorno li vedrò davvero o forse non devo perché questo è e sarà il mio dolore più grande".

"Mi dicono che ho due figli bellissimi e non poterli vedere mi distrugge, non puoi non soffrire. Li tocco, li accarezzo ma non percepisco come sono. Questa cosa non l'ho ancora superata, non ci riesco", continua in lacrime Annalisa Minetti. "Ci sono per me in un altro modo, con le cose che mi dicono, con i loro abbracci e baci ma resta un grande dolore. Io ce la metto tutta per sforzarmi ma non ce la faccio, purtroppo è così, non c'è un'alternativa. Mi rendo conto che è inutile star qui a piangere, consideriamolo uno sfogo tra amiche", aggiunge.

Nonostante il momento difficile, Annalisa Minetti ha confidato a Silvia Toffanin il suo prossimo obiettivo: le Paralimpiadi di Parigi 2024. "Ho un amore spassionato per lo sport che mi ha restituito la determinazione e l'autonomia. Con lo sport mi sono sentita nuovamente donna, più forte", ha concluso.