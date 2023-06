Nessuna vera guarigione quindi dalla retinite pigmentosa, la malattia che Annalisa Minetti ha scoperto a 18 anni e che le ha tolto la possibilità di vedere lasciandola solo con ombre e sagome: "Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce, faccio quel che posso", prosegue la cantante.

Annalisa Minetti tra sport e diritti

Annalisa Minetti ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani paraolimpici di triathlon: "L'inclusione è uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie, e non per persone, che hanno ciascuna un valore. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti… Si divide, non si unisce".